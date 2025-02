Denílson ‘invade’ programa do Sportv e manda mensagem para Neymar

O ex-jogador Denílson, atual membro do plantel de comentarista do grupo Globo, invadiu o programa Redação, do canal Sportv, para uma participação especial. Ele apareceu durante uma interação com o jornalista Luiz Teixeira.

Na ocasião, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 2002, foi convidado a falar sobre a chegada de Neymar no Santos. Durante a interação, Denílson aproveitou para contar como está sendo a recepção na emissora.

- Ainda não andei (no helicóptero de Neymar). Só no avião. Não tenho um (helicóptero), mas tenho um crachá (da Globo) agora. A recepção foi maravilhosa. Tem sido ótimo essa minha chegada - brincou o ex-jogador.

Posteriormente, o ex-jogador foi questionado sobre um possível treino aberto do Santos. Foi então, que ele pediu para Neymar e para o clube realizarem um evento para a torcida alvinegra.

- Nossa quantos anos que não tem um treino aberto lá (na Vila Belmiro)? Acho que desde a minha época (como jogador), em 95, 96. Tinha que voltar isso aí - concluiu.

Denílson na Globo

Denílson iniciou a carreira como comentarista de futebol na Band, em 2010. Ele participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria marcante com a apresentadora Renata Fan.

Após anos de destaque na realização do programa, Denílson deixou a antiga emissora para se juntar ao elenco de comentaristas da Rede Globo. Além de aparições na TV Aberta, através do programa Globo Esporte, edição de São Paulo, o ex-jogador também tem colecionado aparições na programação do Sportv.