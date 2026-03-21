Botafogo vê duelo com Bragantino como divisor de águas

O Botafogo chegou em estágio delicado com o trabalho de Martín Anselmi ameaçado. O técnico argentino, que tem cerca de dois meses e meio no comando da equipe, vê o cargo ameaçado e precisa dar uma resposta contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (21), fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão.

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Martín Anselmi soma 17 jogos à frente do Alvinegro, com seis vitórias, nove derrotas e dois empates. O aproveitamento do treinador é de cerca de 40%, muito abaixo do esperado para o começo da temporada. O Botafogo foi eliminado da Libertadores e é apenas o 18º colocado no Brasileirão.

A SAF está dividida quanto à permanência do argentino para a próxima sequência de jogos. John Textor, quem comanda, já deu sinais de insatisfação. Do outro lado, a diretoria, quem fica no dia a dia no CT Lonier e nos jogos, tenta fazer a manutenção. Além disso, a multa contratual seria de pagamento integral dos vencimentos referentes até o fim de 2027.

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Pesa muito contra o trabalho de Martín Anselmi a falta de força do Botafogo em campo. A eliminação para o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar da Libertadores prejudica a ambição do clube no ano, além de quebra no planejamento financeiro.

Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo tenta reagir

O entendimento é de que Anselmi foi prejudicado pelo planejamento atrasado, confuso e marcado por problemas financeiros. O Botafogo não contratou peças "de ponta" nos primeiros meses e ainda sofreu com o transfer ban, sem poder registrar os reforços contratados no início do ano.

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O elenco alvinegro, por sua vez, também se incomoda com a situação atual, além de não ver com bons olhos uma possível troca. Em 2025 o time passou pelas mãos de dois interinos (Carlos Leiria e Caçapa), e pelos técnicos Renato Paiva e Davide Ancelotti.

A partida contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, deve ser um divisor de águas no Botafogo. Depois disso, a equipe terá uma semana cheia para treinamentos de olho no duelo atrasado com o Ahtletico-PR, em Curitiba.

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