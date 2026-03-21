Escalação: Botafogo tem mudanças para duelo com o Bragantino

Com Mateo Ponte na lateral, Barboza na zaga e Santi Rodríguez no meio, o técnico Martín Anselmi acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o duelo com o Bragantino, neste sábado (21), no interior paulistas. O jogo, que abre a 8ª rodada do Brasileirão, começa às 16h (de Brasília).

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Santi entra na vaga de Medina, expulso na derrota para o Palmeiras no meio de semana. Barboza, por sua vez, retoma a titularidade natural na zaga. E Mateo Ponte desbanca Vitinho na lateral.

Assim, Martín Anselmi definiu a escalação do Botafogo para encarar o Bragantino com Raul; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Danilo, Santi Rodríguez e Montoro; Joaquín Corrêa, Matheus Martins e Júnior Santos.

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Somando apenas três pontos na tabela, o time carioca inicia a rodada na 18ª colocação, com uma vitória e quatro derrotas no Brasileirão. A campanha deixa Anselmi na berlinda. Um novo tropeço nesta tarde pode custar o cargo do argentino.

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Bragantino também tem a escalação confirmada diante do Botafogo

Décimo segundo colocado na tabela de classificação, o Bragantino quer fazer valer o fator casa para subir na tabela. Uma vitória no jogo deste sábado pode fazer o time encerrar a rodada na oitava colocação.

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O técnico Vágner Mancini definiu a escalação para encarar o Botafogo com Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Rodriguinho; Henry Mosquera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

A partida terá Lucas Casagrande (PR) como árbitro principal, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Daniel Nobre Bins (RS) será o responsável pelo VAR.

Botafogo tem retornos importantes diante do Bragantino (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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