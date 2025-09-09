menu hamburguer
Fora de Campo

Globo terá ‘problema’ inédito desde 1982 na Copa do Mundo

CazéTV terá direito a mais jogos do maior evento da terra

Copa do Mundo de 1982 (Foto: Galeria)
imagem cameraCopa do Mundo de 1982 (Foto: Galeria)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
14:13
  • Matéria
A Seleção Brasileira entra em campo, nesta terça-feira (9), contra a Bolívia, para o último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esquentando os motores para o maior evento do planeta, o Lance! te conta um problema que a Globo pode ter na transmissão.

A CazéTV, que entrou forte na concorrência com a Globo, é a única plataforma no Brasil com direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo. Os direitos da Globo são reservados a metade das partidas da fase de grupos, metade das oitavas e assim segue nas quartas e semi-finais.

➡️Muricy Ramalho aponta erro de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Sinceramente’

Na semifinal, por exemplo, teremos dois jogos, e a Globo só poderá transmitir um deles. Em um cenário hipotético, em que se enfrentem Brasil x Espanha e Argentina x França, a Globo só transmitiria o jogo da Seleção Brasileira, por exemplo.

É a primeira vez, desde 1982, que a Globo não vai transmitir um jogo de semifinal de Copa do Mundo. No Brasil, a única plataforma a passar os dois jogos decisivos será a CazéTV, por uma questão de direitos de transmissão.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

Copa do Mundo de 2026 segue tomando forma e confirmou, nesta semana, a segunda seleção africana classificada para o torneio. Trata-se da Tunísia, representante do norte do continente, assim como Marrocos, que já havia assegurado vaga na rodada anterior. A classificação tunisiana foi garantida, na segunda-feira (8), com a vitória por 1 a 0 sobre a Guiné Equatorial, fora de casa. O gol da partida saiu nos instantes finais, aos 48 minutos do segundo tempo, pelos pés de Mohamed Ali Ben Romdhane.

Restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, a Tunísia alcançou 22 pontos e não pode mais ser ultrapassada no Grupo H pela vice-líder Namíbia, que soma 12 pontos e ainda tem três partidas a disputar. Comandada pelo técnico Sami Trabelsi, as Águias de Cartago apresentam campanha sólida: sete vitórias e um empate em oito jogos, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. Com o resultado, a Tunísia torna-se a 18ª seleção confirmada na Copa de 2026 e se junta ao Marrocos, que garantiu sua vaga ao golear o Níger por 5 a 0 na rodada anterior. Confira abaixo todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

  1. Canadá (país sede)
  2. EUA (país sede)
  3. México (país sede)
  4. Argentina
  5. Irã
  6. Japão
  7. Nova Zelândia
  8. Uzbequistão
  9. Jordânia
  10. Coreia do Sul
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia

Copa do Mundo de 1982 (Foto: Galeria)
