Globo terá ‘problema’ inédito desde 1982 na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo, nesta terça-feira (9), contra a Bolívia, para o último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esquentando os motores para o maior evento do planeta, o Lance! te conta um problema que a Globo pode ter na transmissão.

continua após a publicidade

A CazéTV, que entrou forte na concorrência com a Globo, é a única plataforma no Brasil com direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo. Os direitos da Globo são reservados a metade das partidas da fase de grupos, metade das oitavas e assim segue nas quartas e semi-finais.

➡️Muricy Ramalho aponta erro de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Sinceramente’

Na semifinal, por exemplo, teremos dois jogos, e a Globo só poderá transmitir um deles. Em um cenário hipotético, em que se enfrentem Brasil x Espanha e Argentina x França, a Globo só transmitiria o jogo da Seleção Brasileira, por exemplo.

continua após a publicidade

É a primeira vez, desde 1982, que a Globo não vai transmitir um jogo de semifinal de Copa do Mundo. No Brasil, a única plataforma a passar os dois jogos decisivos será a CazéTV, por uma questão de direitos de transmissão.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

A Copa do Mundo de 2026 segue tomando forma e confirmou, nesta semana, a segunda seleção africana classificada para o torneio. Trata-se da Tunísia, representante do norte do continente, assim como Marrocos, que já havia assegurado vaga na rodada anterior. A classificação tunisiana foi garantida, na segunda-feira (8), com a vitória por 1 a 0 sobre a Guiné Equatorial, fora de casa. O gol da partida saiu nos instantes finais, aos 48 minutos do segundo tempo, pelos pés de Mohamed Ali Ben Romdhane.

continua após a publicidade

Restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Africanas, a Tunísia alcançou 22 pontos e não pode mais ser ultrapassada no Grupo H pela vice-líder Namíbia, que soma 12 pontos e ainda tem três partidas a disputar. Comandada pelo técnico Sami Trabelsi, as Águias de Cartago apresentam campanha sólida: sete vitórias e um empate em oito jogos, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. Com o resultado, a Tunísia torna-se a 18ª seleção confirmada na Copa de 2026 e se junta ao Marrocos, que garantiu sua vaga ao golear o Níger por 5 a 0 na rodada anterior. Confira abaixo todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

Canadá (país sede) EUA (país sede) México (país sede) Argentina Irã Japão Nova Zelândia Uzbequistão Jordânia Coreia do Sul Austrália Brasil Equador Uruguai Colômbia Paraguai Marrocos Tunísia

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas