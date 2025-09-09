Rivais reagem a anúncio inusitado do Flamengo: ‘Não é possível’

O Flamengo fez um pedido inusitado, na manhã desta terça-feira (9), e movimentou as redes sociais durante a data FIFA. Os torcedores do Rubro-Negro repercutiram demais o anúncio, e os rivais não ficaram de fora do assunto.

continua após a publicidade

Na voz de Zico, ídolo e embaixador oficial do Flamengo, o clube anunciou que tem a intenção oficial de ser reconhecido, junto à ONU (Organização das Nações Unidas), como a primeira Nação simbólico cultural do planeta.

➡️Muricy Ramalho aponta erro de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Sinceramente’

As redes sociais, que estavam focadas no jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, foram inundadas de comentários sobre o anúncio do Flamengo. A maioria dos rubro-negros comemoraram e gostaram da medida, mas os rivais ficaram na bronca. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Filipe Luís no jogo entre Flamengo e Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos rivais com o anúncio do Flamengo

Anúncio do clube

No vídeo oficial, o Flamengo escolheu Zico, maior ídolo da história do clube, para estrelar a campanha como embaixador da petição. Em um pequeno palanque montado com o gramado do Maracanã ao fundo, o ex-jogador discursou e explicou a ideia da campanha em torno do movimento simbólico.

- Uma Nação que não se define pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Que tem música, histórias, heróis, costumes e tradições. E, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Isso é a Nação Rubro-Negra - diz o ídolo flamenguista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo afirma que a ideia de ter sua torcida como a primeira nação simbólico-cultural é para representar a força cultural, social e emocional do clube dentro e fora do Brasil. Por mais que o reconhecimento por parte da ONU tenha caráter simbólico, a equipe acredita que seria uma validação internacional sobre seus torcedores. No vídeo, Zico destaca números relacionados ao alcance dos torcedores do time.

- Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. O Flamengo não é apenas um clube, é uma Nação - destaca Zico no pronunciamento.