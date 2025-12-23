Com a chegada do fim do ano, a torcida do Flamengo espera um grande presente para 2026: a renovação de Filipe Luís. O treinador, campeão da Libertadores e do Brasileirão, tem conversas com a diretoria rubro-negro para um acordo por mais dos anos de contrato. O entrave, até o momento, é a questão financeira.

continua após a publicidade

Filipe Luís, que optou por tratar da renovação contratual apenas após o término das competições disputadas pelo Flamengo, está de férias com a família na Espanha. Dessa forma, quem o representa nas negociações é o empresário português Jorge Mendes.

A reportagem do Lance! apurou que a parte financeira é o que distancia, neste momento, Filipe Luís e Flamengo de um desfecho positivo, que deve acontecer nos próximos dias. Além da questão salarial, o valor da multa rescisória e gatilhos contratuais, como premiação, precisam ser definidos.

continua após a publicidade

Ao lado de Jose Boto, diretor de futebol do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, está envolvido nas conversas. Nesta terça-feira, inclusive, o mandatário, que fará uma prestação de contas aos conselheiros na Gávea, tratou do tema.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Todos os lados querem seguir o mesmo caminho no Flamengo

Internamente, Filipe Luís e membros da diretoria do Flamengo estão confiantes pela renovação contratual. É verdade, sim, que o treinador tem o sonho de trabalhar na Europa. No entanto, está satisfeito com o momento que vive no time carioca e pretende seguir, ao lado dos seus jogadores, o caminho das conquistas, como foi em 2025.

continua após a publicidade

Filipe Luís durante treino do Flamengo no Catar (Foto: Divulgação/Flamengo)

Da mesma forma, a diretoria rubro-negra está totalmente satisfeita com o trabalho de Filipe, campeão da Libertadores, Brasileirão, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil nesta temporada. Ou seja, apesar dos desejos de todas as partes, é necessário chegar a um acordo.

Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Jogos - 89

Vitórias - 57

Empates - 22

Derrotas - 10

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.