Denílson abre o jogo sobre Carlos Miguel, ex-Corinthians, no Palmeiras

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians. A diretoria do Alviverde caminha em passos largos para concretizar o negócio com o atual goleiro do Nottingham Forest, da Inglaterra. A ideia do negócio é rejuvenescer a posição, que hoje conta com Weverton (37) e Marcelo Lomba (38).

De olho nisso, o ex-jogador e comentarista Denílson destacou que o goleiro precisará ser instruído pela assessoria de imprensa, antes de selar a contratação. Isso se deve pelo comentário feito, ainda na época de Corinthians, dizendo que o Palmeiras não tinha Mundial de Clubes.

- Ele vai ter que ser bem instruído antes de se concretizar a contratação. É um ótimo goleiro, um bom goleiro. Pode dar certo caso se concretize a contratação dele. Só que ele tem que ser instruído na hora da apresentação, porque já viralizou nas redes sociais. Tem que ser bem instruído na apresentação dele no Palmeiras - disse Denílson.

Carlos Miguel foi contratado pelo Nottingham Forest, em julho do ano passado, por 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). Pelo clube inglês, o goleiro fez apenas quatro partidas e está sem atuar desde o último dia 11 de fevereiro.

Carlos Miguel quando foi apresentado pelo Forest (Foto: Reprodução/Nottingham Forest)

Além de Carlos Miguel, Palmeiras segue de olho no mercado

Além da possível chegada do arqueiro, o Palmeiras também estuda a contração de mais dois reforços para a atual janela de transferência. Um dos alvos é Jefté, lateral-esquerdo de 21 anos que pertence ao Rangers, da Escócia.

Outra missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros. Marcel Ruiz, do Toluca, surge como um dos alvos. Apesar do interesse em se transferir para o futebol europeu, o mexicano está aberto a ouvir propostas de outros mercados.

Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. Com a saída do colombiano rumo a Portugal, o jogador ganhou sequência na equipe titular, que tem o meio de campo majoritariamente formado por Aníbal e Mauricio.