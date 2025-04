Globo descumpre promessa com telespectadores e sofre críticas

A transmissão da Globo através das suas plataformas de streaming foram alvo de críticas pelos usuários no início deste Brasileirão 2025. A emissora anunciou na partida entre Palmeiras e Botafogo, no domingo (30/3), que acabaria com o delay das transmissões no Globoplay. A notícia, porém, não foi confirmada pela web, que alegou a persistência do problema.

O encarregado de contar a novidade durante a transmissão foi o narrador Luís Roberto, veja o vídeo:

- Você que tá no Globoplay, tem uma novidade legal! Nossa tecnologia trabalhou pra reduzir aquele atraso, que a gente chama de delay, era uma reclamação pra quem vê pelo streaming. No Globoplay, já era! Vamos em frente. Não tem aquela história agora de você estar vendo no streaming e alguém estar gritando gol na sua frente - disse Luís.

O anúncio, que deveria animar os internautas, foi prontamente criticado na web. No X, antigo Twitter, os depoimentos contando que o problema persiste foram muitos. Confira alguns abaixo:

No perfil oficial do Globoplay na rede social, a plataforma tem explicado para quem reclama que o atraso na transmissão pode seguir ocorrendo mesmo com a evolução da tecnologia.

- Trabalho constantemente para melhorias e evolução do meu app. Na transmissão ao vivo, pode ocorrer um pequeno delay, é tolerável um atraso de até 30 segundos. Se você notar um atraso superior a esse período, me chama no privado para investigarmos isso!

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025

Nesta temporada, serão dois grupos de grandes emissoras, a Globo e Record, além da Cazé TV e o streaming Prime Video. Cada um desses detentores tem seus jogos, formatos de transmissão e canais específicos para exibir os duelos.

A Rede Globo foi a única que conseguiu fechar acordos de transmissão com as duas ligas, sendo que o acordo com os times da Libra é de exclusividade. A emissora transmitirá partidas na TV aberta, Premier e Globoplay. Por outro lado, a Record tem contrato apenas com a LFU, onde definiu que passará a partidas na TV aberta, pelo portal R7.com e o streaming Play Plus. Já a Cazé TV será no YouTibe, enquanto o Prime Video exibe dentro do seu streaming.

E a definição de onde o jogo será transmitido depende de quem é o mandante. De acordo com a Lei do Mandante, criada em 2021, todos os 20 clubes têm o direito de negociar com quem e onde querem exibir seus jogos dentro de casa. Isso não interfere se o rival visitante tem acordo com outra emissora.

Com o surgimento da Libra e LFU, os grupos passaram a negociar os direitos em conjunto com os outros integrantes. Em países como Espanha e Inglaterra, os 20 times negociam todos com as mesmas emissoras, sem essa divisão de "ligas" diferentes.

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

Times da LFU