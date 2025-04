Sorteio da Copa do Brasil: IA crava quais times vão se classificar

A CBF definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil em sorteio realizado nesta quarta-feira (9), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A principal novidade desta etapa do torneio é a inclusão dos clubes que disputam a Libertadores, além do atual campeão da Série B e do vice-campeão da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Paysandu, São Paulo e Santos entram nesta fase da competição. Além desses clubes, também seguem no torneio Aparecidense-GO, Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo-PB, Brusque–SC, Capital-DF, Ceará, Criciúma, CSA-AL, Fluminense, Grêmio, Maracanã–CE, Maringá–PR, Náutico, Novorizontino-SP, Operário-PR, Red Bull Bragantino, Retrô-PE, Vasco e Vila Nova, classificados nas fases anteriores.

Simulação dos Confrontos

Vasco da Gama x Operário-PR Ida: Operário-PR 1 x 2 Vasco Volta: Vasco 1 x 0 Operário-PR Classificado: Vasco da Gama (3 x 1 no agregado) Fluminense x Aparecidense Ida: Aparecidense 0 x 2 Fluminense Volta: Fluminense 3 x 1 Aparecidense Classificado: Fluminense (5 x 1 no agregado) Bahia x Paysandu Ida: Paysandu 1 x 1 Bahia Volta: Bahia 2 x 0 Paysandu Classificado: Bahia (3 x 1 no agregado) Botafogo x Capital-DF Ida: Capital-DF 0 x 1 Botafogo Volta: Botafogo 3 x 0 Capital-DF Classificado: Botafogo (4 x 0 no agregado) Internacional x Maracanã-CE Ida: Maracanã-CE 1 x 3 Internacional Volta: Internacional 2 x 0 Maracanã-CE Classificado: Internacional (5 x 1 no agregado) Fortaleza x Retrô-PE Ida: Retrô-PE 1 x 2 Fortaleza Volta: Fortaleza 1 x 1 Retrô-PE Classificado: Fortaleza (3 x 2 no agregado) Athletico Paranaense x Brusque-SC Ida: Brusque-SC 0 x 1 Athletico-PR Volta: Athletico-PR 2 x 1 Brusque-SC Classificado: Athletico Paranaense (3 x 1 no agregado) Palmeiras x Ceará Ida: Ceará 1 x 1 Palmeiras Volta: Palmeiras 3 x 0 Ceará Classificado: Palmeiras (4 x 1 no agregado) Atlético-MG x Maringá-PR Ida: Maringá-PR 0 x 2 Atlético-MG Volta: Atlético-MG 3 x 1 Maringá-PR Classificado: Atlético-MG (5 x 1 no agregado) Flamengo x Botafogo-PB Ida: Botafogo-PB 0 x 2 Flamengo Volta: Flamengo 4 x 1 Botafogo-PB Classificado: Flamengo (6 x 1 no agregado) São Paulo x Náutico Ida: Náutico 1 x 2 São Paulo Volta: São Paulo 2 x 0 Náutico Classificado: São Paulo (4 x 1 no agregado) Cruzeiro x Vila Nova Ida: Vila Nova 1 x 1 Cruzeiro Volta: Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova Classificado: Cruzeiro (3 x 1 no agregado) Santos x CRB Ida: CRB 2 x 1 Santos Volta: Santos 2 x 0 CRB Classificado: Santos (3 x 2 no agregado) Corinthians x Novorizontino Ida: Novorizontino 1 x 1 Corinthians Volta: Corinthians 2 x 1 Novorizontino Classificado: Corinthians (3 x 2 no agregado) RB Bragantino x Criciúma Ida: Criciúma 0 x 1 RB Bragantino Volta: RB Bragantino 2 x 1 Criciúma Classificado: RB Bragantino (3 x 1 no agregado) Grêmio x CSA Ida: CSA 1 x 2 Grêmio Volta: Grêmio 3 x 0 CSA Classificado: Grêmio (5 x 1 no agregado)

Datas das partidas

Os confrontos de ida da terceira fase da Copa do Brasil estão agendados para o dia 30 de abril, enquanto os jogos de volta devem ocorrer em 21 de maio. Veja abaixo o calendário completo das próximas fases da competição.

continua após a publicidade

Terceira fase: 30 de abril (jogos de ida); 21 de maio (jogos de volta); Oitavas de final: 30 de julho (jogos de ida); 6 de agosto (jogos de volta); Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta); Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta); Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta).

➡️Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil: veja os elencos mais valiosos

Premiação da Copa do Brasil

Cada equipe da terceira fase do torneio receberá R$ 2.315.250 de premiação da CBF pela participação. Os clubes que avançarem às oitavas de final terão um prêmio de R$ 3.638.250. A competição é uma das mais rentáveis do futebol nacional, e o campeão pode faturar até R$ 101 milhões nesta edição.