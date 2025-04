Os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil foram sorteados nesta quarta-feira (8), em cerimônia na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Após a definição, internautas repercutiram sobre a falta de sorte do Palmeiras no sorteio. O clube paulista irá enfrentar o Ceará, único clube da Série A do Brasileirão que estava no pote 2.

Os 32 clubes foram divididos em dois potes, definidos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. Os 16 melhores ficam no Pote 1, e o restante no Pote 2. A dinâmica do sorteio da Copa do Brasil é simples: quem esteve no primeiro pote caiu contra algum clube que estava no segundo.

O Pote 1 contou com Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro

O Pote 2, por sua vez, reuniu Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital-DF e Maracanã.

Após a definição do confronto, internautas repercutiram sobre a "falta de sorte" do Palmeiras no sorteio. O clube paulista, que normalmente é apontado como sortudo em sorteios, teve o azar de cair com o único clube da Série A do pote 2: o Ceará.

Confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil

Vasco da Gama x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Athletico Paranaense x Brusque-SC

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá-PR

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Corinthians x Novorizontino

RB Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA