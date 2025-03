Após Felipe Melo, Globo contrata ex-jogador de Fluminense, Vasco e Santos

Após a contratação de Felipe Melo, a Globo acertou com mais um ex-jogador para atuar como comentarista do Sportv e do Premiere. A emissora fechou com o ex-meia Preto Casagrande, que somou passagens por Vasco, Fluminense e Santos. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!.

Preto Casagrande já estreia na nova casa nesta terça-feira (11), no jogo entre Red Bull Bragantino e São José-RS, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. O ex-jogador terá a companhia da narradora Isabelly Morais e do jornalista Alexandre Lozetti na transmissão do Sportv e do Premiere.

Além de Vasco, Fluminense e Santos, Preto Casagrande também somou passagens por clubes como Vitória, Bahia, Athletico Paranaense, Fortaleza e Vitória Guimarães-POR. O meia conquistou títulos como Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. O ex-jogador também atuou como técnico do Bahia, em 2017.

Reforços na Globo

A Globo tem se reforçado com grandes nomes do futebol nos últimos meses. Antes da chegada de Felipe Melo, em fevereiro, a emissora já havia contratado outros comentaristas, como Denílson, ex-Band, e Fernando Prass, ex-ESPN. Em 2025, o canal perdeu o ex-atacante Dodô, que fechou com a Record.