Globo comete gafe e recontrata narrador um dia após demiti-lo; entenda

O narrador Thiago Mastroianni foi reintegrado à TV Bahia, afiliada da Globo, após irregularidades em sua demissão, na última segunda (17). Segundo o portal "Bahia Notícias", a situação envolve a legislação trabalhista e a estabilidade pré-aposentadoria. A informação foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Contrato com a Globo impede participação de amigo de Galvão em programa na Band

A reintegração do jornalista foi motivada por sua condição de estabilidade pré-aposentadoria, um direito que protege trabalhadores próximos de se aposentar contra demissões sem justa causa. No Brasil, esse período de estabilidade varia de 12 a 24 meses antes da aposentadoria. O erro na demissão de Mastroianni foi identificado após o setor de Recursos Humanos da TV Bahia proceder com o desligamento sem consultar o departamento jurídico.

Carreira de Thiago Mastroianni

Com uma carreira que começou em 1986, Mastroianni é uma figura emblemática no jornalismo esportivo da região. Passou por várias emissoras de rádio e televisão, como Itaparica FM, FM Aratu, e 104 FM, e atuou como repórter esportivo no programa 'No Campo do 4'. Na Globo, o narrador e apresentador soma mais de 20 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na TV Bahia, destacou-se como locutor e âncora do Globo Esporte BA, substituindo Karla Burlachinni. Além disso, Mastroianni contribuiu para o jornalismo televisivo e retornou ao rádio, participando de programas como CBN em Campo na CBN Salvador e Fala Bahia, da Bahia FM. Em 2018, expandiu seu trabalho para o podcast Geração GFM, focado nos bastidores da música dos anos 80 e 90.