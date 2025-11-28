O Vasco recebe o Inter nesta sexta-feira (28), às 19h30, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão, vindo de uma sequência de cinco derrota. Pressionado contra a parte de baixo da tabela, a equipe de Fernando Diniz encara um Inter também fragilizado. Vasco e Interncional ocupam as 13ª e 15ª posição da tabela, separados por apenas um ponto.

continua após a publicidade

Para a partida, uma análise de tarô realizada por Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, aponta cenário de favoritismo do Vasco diante do Inter, com baixas chances de empate.

Vidente aponta favorito em Vasco x Inter

A leitura sugere que o Vasco conseguirá identificar vulnerabilidades do adversário e criar oportunidades de gol, mas precisará ser eficiente nas finalizações. Para o Internacional, a previsão é menos otimista. Filho destacou que para o Colorado surgiu a Carta da Morte, símbolo associado à transição, instabilidade e dificuldade.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Inter x Vasco do 1º turno teve expulsão polêmica de Léo Jardim (Foto: Rafael Rosa/Agência Enquadrar)

O que está em jogo:

O duelo acontece em momento crítico para ambas as equipes no Campeonato Brasileiro, com a permanência na Série A em jogo. A partida será realizada no estádio de São Januário, onde o Vasco espera contar com o apoio de sua torcida para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento, para se afastar de adversários diretos como Santos, Vitória, Inter, Fortaleza e Ceará.

As duas equipes lutam para afastar o risco de queda à segunda divisão, com o Vasco ocupando a 13ª posição com 42 pontos, enquanto o Inter vem logo atrás, em situação mais delicada, com 41 pontos.