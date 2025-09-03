Veja quantas pessoas Globo atingiu com primeiro turno do Brasileirão

Após 22 rodadas de Campeonato Brasileiro, mais de 128 milhões de pessoas foram alcançadas pelas transmissões da Globo, SporTV e Premiere. O número é nove vezes maior que o total alcançado pela CazéTV. Segundo o PNT (Painel Nacional de Televisão), a emissora possui as 22 maiores audiências em partidas da Série A.

No último final de semana, mais de 38 milhões de pessoas acompanharam a rodada do Brasileirão em uma das plataformas da Globo. A média nacional da 22ª rodada superou em 16% a média alcançada nos quatro últimos finais de semana. A partida entre Flamengo x Grêmio registrou a maior audiência da competição aos domingos, com 29 pontos.

O SporTV também vem se destacando com as transmissões do Campeonato Brasileiro. Até a última rodada, o canal atingiu 18,1 milhões de pessoas a mais que a CazéTV. Em relação à Amazon Prime, o número chegou a 10,3 milhões. No mesmo cenário, o Premiere também superou as duas plataformas.

Globo registrou recorde de audiência em Internacional x Flamengo, na Libertadores

O Flamengo eliminou o Internacional, em pleno Beira-Rio, e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores. Durante a transmissão deste confronto, a emissora registrou 33 pontos de audiência, a maior de um jogo de oitavas de final desde 2019. Na ocasião, o rubro-negro garantiu a classificação contra o Emelec, no Maracanã.