imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Veja quantas pessoas Globo atingiu com primeiro turno do Brasileirão

Emissora registrou recordes de audiência na última rodada

Globo Rural zoou eliminação do Palmeiras para o Corinthians (Foto: Divulgação Globo)
imagem cameraGlobo mantém força com futebol em 2025 (Foto: Divulgação / Globo)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após 22 rodadas de Campeonato Brasileiro, mais de 128 milhões de pessoas foram alcançadas pelas transmissões da Globo, SporTV e Premiere. O número é nove vezes maior que o total alcançado pela CazéTV. Segundo o PNT (Painel Nacional de Televisão), a emissora possui as 22 maiores audiências em partidas da Série A.

No último final de semana, mais de 38 milhões de pessoas acompanharam a rodada do Brasileirão em uma das plataformas da Globo. A média nacional da 22ª rodada superou em 16% a média alcançada nos quatro últimos finais de semana. A partida entre Flamengo x Grêmio registrou a maior audiência da competição aos domingos, com 29 pontos.

O SporTV também vem se destacando com as transmissões do Campeonato Brasileiro. Até a última rodada, o canal atingiu 18,1 milhões de pessoas a mais que a CazéTV. Em relação à Amazon Prime, o número chegou a 10,3 milhões. No mesmo cenário, o Premiere também superou as duas plataformas.

Globo registrou recorde de audiência em Internacional x Flamengo, na Libertadores

O Flamengo eliminou o Internacional, em pleno Beira-Rio, e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores. Durante a transmissão deste confronto, a emissora registrou 33 pontos de audiência, a maior de um jogo de oitavas de final desde 2019. Na ocasião, o rubro-negro garantiu a classificação contra o Emelec, no Maracanã.

Arrascaeta e Luiz Araújo comemoram a classificação na Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

