CBF realiza Conselho Técnico da Série B e apresenta novidades

Os representantes dos 20 clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro participaram nesta sexta-feira (14) do Conselho Técnico da competição, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O encontro foi comandado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. O Sistema de Bolas Múltiplas, adoção dos Protocolo Global de Combate ao Racismo e a inscrição de no mínimo 30 atletas até o dia 3 de abril foram algumas das novidades apresentadas na reunião.

-A reunião foi muito produtiva, debatemos com todos os clubes os detalhes da competição. Estamos prontos para começar uma grande edição da Série B - afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Sistema de bolas múltiplas:

A competição vai adotar nesta edição o novo método de reposição de bola, o Sistema de Bolas Múltiplas. Ele é utilizado na Premier League para que os jogos tenham mais tempo de bola rolando.

O sistema funcionará da seguinte forma: 15 bolas serão posicionadas em torno do gramado, em cones, e o jogador apenas "retira" a bola do suporte. O gandula tem apenas o papel de repor as bolas nesses suportes.

Bola da competição:

A bola oficial da Série B 2025 será a UHLSPORT Match Pro, que neste ano terá um novo desenho.

CBF divulga detalhes da bola da competição. Novo sistema de reposição será o mesmo utilizado na Premier League. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Protoloco de combate ao racismo:

A competição adotará o protocolo Antirracista implementado pela Fifa. O procedimento de três etapas criou um gesto global contra o racismo no futebol.

Consiste em cruzar os braços em forma de X para denunciar um ato de cunho racista e pode ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição. Atletas e oficiais devem comunicar ao árbitro por meio do gesto.

O combate ao racismo e a qualquer tipo de discriminação é uma das prioridades da CBF, a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de racismo.

Sistema de disputa:

Com o início marcado para o dia 5 de abril, o sistema de disputa da Série B do Brasileirão 2025 não sofreu alteração. Serão 19 datas no primeiro turno e outras 19 no returno, com a 38ª e última rodada prevista para o dia 22 de novembro.

Comissão Nacional de Clubes (CNC):

Volta Redonda e Botafogo foram eleitos para representar os clubes da Série B na CNC. Internacional, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Vasco foram escolhidos no Conselho da Série A. Nos próximos dias, os clubes das Séries C e D escolherão seus representantes.

Inscrição de atletas:

Os clubes deverão inscrever um número mínimo de 30 (trinta) atletas até o dia 3 de abril (quinta-feira, véspera do início do Campeonato), conforme os anos anteriores.

Os clubes poderão inscrever um número máximo de 50 atletas no Campeonato, conforme os anos anteriores, até o dia 12 de setembro (sexta-feira - 25ª rodada), podendo substituir, no máximo, oito atletas, até o dia 19 de setembro (sexta-feira - 26ª rodada).