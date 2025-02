Neste domingo (08), Sevilla e Barcelona se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada de La Liga. O jogo acontecerá no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha. A bola rolará às 17h30 (de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O Sevilla está vivendo uma temporada decepcionante e não está conseguindo fazer uma boa campanha em La Liga. Atualmente, o clube está na parte debaixo da tabela e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação. O clube não vem conseguindo embalar e convive nesta faixa de posição desde o começo da temporada.

➡️Esquecido pelo Barcelona, atacante do PSG é o artilheiro do futebol mundial em 2025

No entanto, apesar da temporada decepcionante, o Sevilla está em uma sequência de quatro rodadas sem derrotas, embora tenha conquistado apenas uma vitória neste período. Além disso, jogando em casa, a equipe tem demonstrado uma certa solidez, pois não perde há cinco jogos, o que pode ser um fator positivo para as próximas partidas.

continua após a publicidade

Já o Barcelona, apesar de tropeçar e perder a liderança, o time vem de excelentes partidas em La Liga e está embalado para o confronto. Nos últimos 8 jogos na temporada em que disputou, o clube marcou 31 gols e venceu 6 partidas, empatando duas. O time é o melhor ataque de La Liga e vem embalado para o confronto, após golear o Valencia pela Copa do Rei por 5 a 0.

Ferran Torres celebra gol pelo Barcelona na Copa do Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

SEVILLA X BARCELONA

23º RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: Domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

SEVILLA: Nyland; Juanlu, Badé, Gudelj e Pedrosa; Saúl, Lokonga e Saw; Lukebakio, Vargas e Romero.

BARCELONA: Szczęsny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Balde; Gavi, Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional