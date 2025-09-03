Dois homens identificados como integrantes da Torcida Jovem do Flamengo agrediram torcedores do Vasco em um bar na Rua Ministro Alfredo Valadão, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O ataque ocorreu no domingo (31), por volta das 21h30, enquanto as vítimas assistiam à partida entre Vasco e Sport.

Em contato com o Lance!, a Polícia Civil do Rio de Janeiro declarou que "o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). Testemunhas foram ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos".

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da agressão. As imagens mostram os dois homens, que vestiam camisas da Torcida Jovem do Flamengo, entrando no local e iniciando o ataque. Um torcedor vascaíno que usava regata do clube foi encurralado e recebeu socos, inclusive na cabeça.

Torcedores do Flamengo agridem vascaínos em bar de Copacabana (Foto: Reprodução/TV Globo)

A violência continuou na calçada em frente ao bar. Um dos agressores arremessou uma cadeira e uma mesa contra outro torcedor do Vasco que estava de costas. Outros clientes tentaram interromper o ataque, sem sucesso. De acordo com o vídeo, as vítimas não revidaram às agressões.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para verificar o tumulto entre torcedores do Flamengo e do Vasco. Ao chegarem ao local, testemunhas relataram as agressões. As equipes realizaram buscas pela região e localizaram um dos suspeitos. Os envolvidos foram encaminhados à 12ª DP (Copacabana).

O incidente aconteceu no mesmo dia em que a Torcida Jovem Fla retornou aos estádios após dez anos de afastamento, marcando presença na partida entre Flamengo e Grêmio, realizada no Maracanã.