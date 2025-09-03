Membros de organizada do Flamengo são investigados por agressão a rivais
Integrantes da Torcida Jovem Fla agridem vascaínos em Copacabana
Dois homens identificados como integrantes da Torcida Jovem do Flamengo agrediram torcedores do Vasco em um bar na Rua Ministro Alfredo Valadão, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O ataque ocorreu no domingo (31), por volta das 21h30, enquanto as vítimas assistiam à partida entre Vasco e Sport.
Em contato com o Lance!, a Polícia Civil do Rio de Janeiro declarou que "o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). Testemunhas foram ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos".
Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da agressão. As imagens mostram os dois homens, que vestiam camisas da Torcida Jovem do Flamengo, entrando no local e iniciando o ataque. Um torcedor vascaíno que usava regata do clube foi encurralado e recebeu socos, inclusive na cabeça.
A violência continuou na calçada em frente ao bar. Um dos agressores arremessou uma cadeira e uma mesa contra outro torcedor do Vasco que estava de costas. Outros clientes tentaram interromper o ataque, sem sucesso. De acordo com o vídeo, as vítimas não revidaram às agressões.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para verificar o tumulto entre torcedores do Flamengo e do Vasco. Ao chegarem ao local, testemunhas relataram as agressões. As equipes realizaram buscas pela região e localizaram um dos suspeitos. Os envolvidos foram encaminhados à 12ª DP (Copacabana).
O incidente aconteceu no mesmo dia em que a Torcida Jovem Fla retornou aos estádios após dez anos de afastamento, marcando presença na partida entre Flamengo e Grêmio, realizada no Maracanã.
