Gaviões da Fiel toma decisão sobre Ana Paula Minerato após áudio racista

Escola de samba ligada a torcedores do Corinthians, a Gaviões da Fiel se manifestou após o vazamento dos áudios de cunho racista de Ana Paula Minerato. Nesta segunda-feira (25), a direção da agremiação desligou a influenciadora do posto de musa e emitiu um comunicado nas redes sociais.

"A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista.

Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade.

Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história", trouxe a nota da escola.

Ana Paula Minerato teve áudios vazados de uma conversa com o namorado, na qual a influenciadora o questiona sobre ter ficado com a cantora Ananda, do grupo "Melanina Carioca". A ex-musa da escola da Gaviões também foi demitida da Band, onde atuava como apresentadora em programa de rádio.

Nos áudios, Ana Paula Minerato se refere à Ananda como "neguinha", "empregada" e "cabelo duro", além de sugerir que a família da cantora "veio da África". A cantora se manifestou nas redes sociais e afirmou que irá "tomar providências" sobre o assunto, que tomou a internet nesta segunda.