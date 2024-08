Galvão Bueno toma importante decisão para sequência da carreira; entenda

Galvão Bueno vai mudar o nome do canal no Youtube (Foto: Reprodução/Flow Podcast)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Após deixar o posto de narrador principal da Globo, Galvão Bueno abriu seu próprio canal no ano passado. No Youtube, o locutor lançou o "Canal GB" que, à época, gerou controvérsias. De acordo com o portal "F5", o veterano decidiu mudar o nome do projeto.

Quando lançado, no início do ano passado, o "Canal GB" recebeu algumas críticas referentes ao nome. Internautas afirmaram que Galvão Bueno poderia ter dado seu próprio nome, ao invés de apenas as iniciais. Um dos críticos foi o influenciador Casimiro Miguel.

- Acho que está na hora de mudar para "Galvão" ou "Canal do Galvão". Em Paris, como Marcos Uchôa e Luiz Demétrio Furkin são conhecidos pelos tempos de Globo, as pessoas perguntavam: "GB é Globo Brasil, né?" - comentou o narrador.

Após a Cerimônia de Abertura pela Globo, Galvão fez a cobertura das Olimpíadas pelo "Canal GB". Com contrato até o fim do ano, o locutor segue na emissora, mas realizando trabalhos pontuais, como a apresentação de um reality show que irá escolher um novo narrador para a empresa.