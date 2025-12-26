menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Galvão deve levar programa para o SBT, que ainda quer se reforçar para a Copa

Emissora paulista se prepara para a transmissão do Mundial

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
12:46
Galvão é o novo sócio da N Sports (Foto: N Sports)
Galvão Bueno pode levar programa para o SBT (Foto: N Sports)
De saída da Band após cerca de nove meses, Galvão vai atuar na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT em 2026. Contudo, o Mundial não deve ser o único trabalho do narrador na emissora. De acordo com a coluna "Canal D", do jornal "O Dia", o locutor irá levar o programa "Galvão e Amigos" para a emissora de Daniela Beyruti. A informação foi confirmada pelo Lance!.

➡️ Medalhão da Globo recusa proposta para comentar a Copa do Mundo no SBT

O L! apurou que a emissora ainda está reestruturando a grade para 2026, e de olho também na Copa do Mundo, ainda deve ir em busca de reforços para a cobertura da Copa. O "Galvão e Amigos" deve ir ao ar às quartas à noite, diferente de segunda-feira, quando o programa era exibido na Band. O "Arena SBT", de Benjamin Back, voltará para as segundas no canal.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas últimas semanas, Caio Ribeiro recebeu uma proposta do SBT para integrar o time da Copa do Mundo, mas recusou. Narrador do SBT e amigo de Caio, Tiago Leifert tentou ajudar na negociação, mas o ex-jogador preferiu seguir na Globo, onde é um dos principais comentaristas. A emissora paulista também conta com nomes como Mauro Beting e Nadine Basttos nas transmissões.

Internação de Galvão Bueno

Galvão Bueno foi internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná, na última quarta-feira (24) por conta de um princípio de pneumonia. O narrador foi hospitalizado para realização de exames após sentir um mal-estar na noite de Natal. Na manhã desta sexta-feira (26), o locutor já apresentou melhora e tem previsão de alta hospitalar para este sábado (27).

Galvão Bueno no sorteio da Copa do Mundo no SBT (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)
Galvão Bueno no sorteio da Copa do Mundo no SBT (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

