Galvão Bueno revela detalhes de novo programa na Band

Galvão Bueno deu uma entrevista de imprensa sobre seu novo programa na Band, chamado de "Galvão e Amigos". O jornalista deu detalhes sobre o que pode se esperar do seu retorno à televisão aberta.

O programa contará com as participações de Walter Casagrande, Mauro Naves, Roberto Falcão - que trabalharam com Galvão na Globo no passado. A estreia acontecerá no dia 31 de março, com a presença de Ronaldo Fenômeno. O programa acontecerá às segunda-feiras, a partir das 22h30 (de Brasília).

- Estou extremamente feliz por trazer um programa de tanto sucesso, desta vez, para o público da TV aberta. O ‘Galvão e Amigos’ mantém a essência de sempre e garante uma cobertura rica dos principais destaques do universo esportivo - explicou Galvão.

Galvão também revelou que pretende trazer algumas participações especiais para o programa. Entre elas, Reginaldo Leme, que trabalhou com Galvão em formatos parecidos em outras emissoras também.

- A Band transmite Fórmula 1, tive dois dos meus parceiros mais antigos com Fórmula 1, no caso, Arnaldo e Reginaldo Leme. Como não vai ter uma crônica de Reginaldo Leme no "Galvão e Amigos"? - revelou o narrador também.

Galvão fará programa com ex-companheiros da Globo (Foto: Divulgação)

Galvão fará participações na Fórmula 1

Na nova emissora, Galvão também deve ter algumas aparições na Fórmula 1. Não como narrador, mas com participações especiais. Vale lembrar que o narrador iniciou a carreira no canal, tendo se destacado pela transmissão do automobilismo. A primeira passagem por lá aconteceu entre os anos de 1977 e 1981.