Galvão Bueno relembra conversa sobre Pelé ao se despedir de Léo Batista

O narrador Galvão Bueno se despediu do jornalista Léo Batista. O Ícone do jornalismo esportivo morreu aos 92 anos, no Rio de Janeiro, neste domingo (19), após ser dignosticado com câncer no pâncreas. O exímio comunicador deixa um legado histórico na televisão aberta.

Ao se despedir do antigo companheiro de trabalho, Galvão relembrou uma conversa que teve com Léo sobre Pelé. No bate-papo, o falecido comunicador analisou que o Rei do Futebol não se encontrava morto, pois estava vivo na memória das pessoas.

- Meu ultimo encontro com Léo Batista!! Falando de Pelé e Senna!! E você mais uma vez estava certo, Léo!! Só morre de verdade quem nunca mais é lembrado!! Você continuará vivendo, sempre, como um gigante das emoções!! - publicou o narrador.

Morte e legado de Léo Batista

De acordo com boletim médico, o jornalista deu entrada na unidade, localizada na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 6, com um quadro de desidratação e dor abdominal. Quadro se agravou nos últimos dias.

Léo foi um dos criadores, em 1978, do programa 'Globo Esporte', que segue no ar até hoje. Além disso, também inaugurou o 'Jornal Hoje', em 1971, participou do 'Globo Rural', narrou os gols da rodada no 'Fantástico', e tem microfone cativo até hoje no Globo Esporte e no 'Esporte Espetacular'.

Entre as décadas de 1980 e 1990 chegou a apresentar um bloco esportivo no Jornal Nacional, aos sábados. Em uma carreira de sucesso, Léo Batista marcou a vida de milhares de apaixonados pelo esporte com suas narrações. Ele ficou conhecido por ter "A Voz Marcante", ao transmitir para os telespectadores as emoções dentro de campo.