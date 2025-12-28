Eles são alguns dos rostos de um Flamengo que vencia na raça, antes da era das contratações milionárias. O zagueiro Ronaldo Angelim, o lateral Juan e o atacante Obina protagonizaram um encontro na zona mista do Jogo das Estrelas, neste sábado (27). Em entrevista ao Lance!, o trio debateu a evolução do clube, brincou sobre quem está em melhor forma e discutiu qual gol deles foi o mais importante na história recente do Rubro-Negro.

O gol do título: Brasileirão ou em cima do Vasco?

Ronaldo Angelim ao ser questionado se o seu gol era o maior entre os gols importantes dos 3, o zagueiro discordou e elegeu os gols dos companheiros, marcados nas finais da Copa do Brasil de 2006 contra o maior rival, como superiores.

— Tem [resenha] sim. Eu acho que o de Obina e Juan foram mais [importantes], contra o Vasco, o maior rival. Contra quem o Vasco joga, eu vou estar torcendo contra. Se for contra qualquer time, eu sou outro time contra o Vasco. Então o gol deles dois, para mim, foi mais importante porque foi contra o Vasco — disparou Angelim, arrancando risadas.

Gol do Ronaldo Angelim - Flamengo x Grêmio 2009 (Foto: Sergio Moraes/Reuters)

Juan, por sua vez, devolveu a gentileza e exaltou o feito do zagueiro.

— Acho que o Brasileiro dele foi mais importante. Mas eu acho que o legal é ver essa construção ao longo do tempo. Acho que a gente pegou uma geração ali que marcou pelo título brasileiro, mas foi o elenco e o time foi se fortalecendo ao longo dos anos. Não tinha ninguém melhor do que o Angelim para fazer aquele gol.

Ao analisarem a transformação do Flamengo, que saiu de tempos de "vacas magras" para se tornar a maior potência financeira do continente, os ídolos mostraram orgulho.

— O Flamengo sempre foi muito forte fora do campo, a torcida. Acho que a hora que realmente organizou, o avião decolou e agora fica muito difícil [para os rivais]. Se o Flamengo continuar com essa gestão profissional, vai ficar cada vez mais à frente — analisou o ex-lateral.

Sempre carismático, Obina comentou sobre a possível saída de jogadores do ataque atual e a renovação de Bruno Henrique. O artilheiro preferiu não pedir vaga no time e exaltou o atual camisa 27.

— Hoje deixa pra eles. Acho que o Bruno Henrique ainda fica um pouquinho mais. É o cara que tem aquela luz que a galera diz: 'Ah, o Obina tem a luz de fazer os gols nos clássicos'. Deixa ele continuar fazendo os gols nos clássicos. Deixa ele renovar mais um ou dois anos que tá bom.

No fim, sobrou espaço para a "corneta" de Angelim sobre a forma física do amigo atacante.

— Falando de Obina, eu acho que ele tá mais magro agora do que na época que ele jogava. Você afinou bem, na época você tava meio gordinho, agora você tá bacana — brincou o zagueiro, com a concordância imediata de Obina.

