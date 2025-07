Galvão Bueno celebra aniversário em viagem romântica com esposa

Galvão Bueno completa 75 anos, nesta segunda-feira (21), e para celebrar a data especial, o narrador realizou uma viagem romântica ao lado da esposa. O narrador e Desirée Soares viajaram para Gramado, no Rio Grande do Sul, para aproveitar o inferno da serra gaúcha com muito vinho, espumante e gastronomia.

A companheira do icônico narrador compartilhou nas redes sociais imagens da viagem. Em um vídeo postado no Instagram, Galvão aparece andando à cavalo, passeando por uma vinícola e tendo momentos românticos ao lado da amada. Na publicação, Desirée desejou feliz aniversário ao companheiro.

- Hoje o dia é todo seu meu amor! Obrigada pelo exemplo de garra e determinação que vc nos mostra a cada conquista. E nas derrotas, outro gigante, nos ensinando que nunca é tarde pra recomeçar. Esse vídeo mostra exatamente tudo isso e muito mais.. sua paixão pela vida! Em meu nome e dos nossos filhos, desejo a você muita paz, saúde e muitos sonhos realizados. Que Deus continue abençoando seus passos. Feliz aniversário meu amor. Te admiro e te amo muito" - publicou Desirée Soares.

Carreira de Galvão Bueno

O narrador marcou o nome na história do jornalismo brasileiro ao ser a voz das narrações esportivas da emissora Globo durante 31 anos. Durante o período no canal, Galvão foi o principal nome das transmissões da Fórmula 1, do futebol, tendo participado da cobertura dos títulos da Seleção Brasileira em 1994, e das Olímpiadas.

Galvão deixou a Globo ao fim da Copa do Mundo de 2022. Nos últimos anos, ele tem investido em canais alternativos da comunicação. Ele chegou a cria um canal no Youtube, o "Canal GB", que não foi pra frente. Recentemente, ele voltou para a Band, onde toca o programa "Galvão e amigos", e é o atual dono da emissora N Sports.

