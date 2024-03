Galvão Bueno analisa chaveamento dos clubes brasileiros na Libertadores: ‘Devem passar’

A fase de grupos da Libertadores terá início em 3 de abril (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 16:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Os oito grupos da Copa Libertadores de 2024 foram definidos na noite da última segunda-feira (18). Com isso, o narrador Galvão Bueno opinou em suas redes sociais sobre as chaves dos clubes brasileiros, e quais serão as mais difíceis de passar.

- Não existe grupo da morte na Libertadores 2024!! Todos os 7 brasileiros têm chances de avançar!! Flamengo e São Paulo caíram teoricamente nos grupos mais fáceis!! Já Grêmio e Galo me parece que pegaram as chaves mais complicadas!! - escreveu o narrador.

A Libertadores contará com sete clubes brasileiros: Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG. Além de grandes nomes do Brasil, times tradicionais como Boca Juniors, River Plate e Peñarol farão parte do torneio.

- Palmeiras, Fluminense e Botafogo pegam times tradicionais, mas devem passar!! Ah, quer saber?? Acho que todos os 7 se classificam às oitavas!! E vai ter final na Argentina!! Haaaja coração!! - completou Galvão Bueno.

