Gaciba analisa polêmica da rodada do Brasileirão e crava: ‘Regra está ultrapassada’

Leonardo Gaciba analisou lance polêmico de São Paulo e Vitória







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O domingo (25) de Campeonato Brasileiro foi recheado de polêmicas de arbitragem. Uma delas ocorreu no jogo entre São Paulo e Vitória, no MorumBIS. O VAR pegou um impedimento milimétrico de Calleri para anular um gol do atacante no segundo tempo. A decisão foi analisada pelo ex-árbitro Leonardo Gaciba, na ESPN.

- A regra está ultrapassada, não está legal. Não dá mais para fazer isso. Esse é o tipo de jogada que "o campo" dá gol. É um tipo de "erro humano" que faz parte do jogo, é um pequeno detalhe. O VAR tirou isso, pega esses pequenos detalhes. Hoje estão sendo marcados impedimentos de joanete - começou Gaciba.

- Por isso eu acho que está mais do que na hora da gente trocar a regra do futebol. O jogador para estar impedido precisa estar com todo o corpo adiantado em relação ao penúltimo defensor. Aí sim o jogador já vai estar com uma grande distância, ganhando uma vantagem na posição de impedimento - completou.