O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. No segundo tempo do jogo, Gabigol e Luis Suárez tiveram um desentendimento e discutiram em campo. Nas redes sociais, o assunto não passou despercebido e torcedores dos dois clubes defenderam seus jogadores.