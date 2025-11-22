Atlético-MG deixa de faturar bolada após perder final da Sul-Americana; veja valores

O Atlético Mineiro foi derrotado nos pênaltis para o Lanús na noite deste sábado (22) e ficou com o vice-campeonato da Sul-Americana. A derrota impactou diretamente na faturamento do Galo com premiação na competição, que deixou de ganhar um valor expressivo de bonificação. Neste ano, a Conmebol fez um reajuste no valor pago ao campeão, um recorde na história do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A campanha do Galo iniciou na fase de grupos da Sul-Americana e passa pela disputa dos playoffs do mata-mata, oitavas, quartas, semifinais e a grande decisão em Assunção. Nesta edição, a confederação pagará ao campeão Lanús US$ 6,5 milhões, pouco mais de R$ 35 milhões na cotação atualizada, apenas pelo título.

O Atlético-MG já havia garantido uma "premiação base", referente ao valor mínimo que um finalista iria faturar caso perdesse e ficasse com o vice-campeonato. O time mineiro leva para casa US$ 2 milhões, ou R$ 10,8 milhões na cotação mais atualizada. Isso representa uma diferença de pouco mais de R$ 24 milhões entre o que é pago ao vencedor e o derrotado na decisão.

continua após a publicidade

Atlético-MG caiu para o Lanús nos pênaltis em Assunção. (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Premiação total do Atlético-MG na Sul-Americana

Agora o Galo já tem contabilizado o valor total que faturou com premiação na Sul-Americana. Somando todas as fases disputadas, o Atlético-MG fica com US$ 5,73 milhões (R$ 30,9 milhões) pela campanha no torneio. Se tivesse vencido, o valor subiria para R$ 55 milhões.

O somatório de premiação do Atlético Mineiro começou na fase de grupos, etapa onde a Conmebol paga uma cota fixa por participação e outra variável a cada vitória conquistada. No Grupo H, time mineiro passou em segundo, atrás do Cienciano, do Peru. O Galo somou nove pontos e teve duas vitórias em seis jogos. Portanto, garantiu US$ 900 mil (R$ 4,85 milhões) de valor fixo, além de US$ 230 mil (R$ 1,2 milhão) pelos dois triunfos conquistados. Com a segunda vaga na chave, a equipe passou para os playoffs e jogou uma fase a mais de mata-mata.

continua após a publicidade

Nessa disputa, o Galo eliminou o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, que veio do terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Por disputar a fase, a equipe faturou mais US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões) e passou para as oitavas. Na etapa, venceu o Godoy Cruz, da Argentina, e somou mais US$ 600 mil (R$ 3,23 milhões), enquanto as quartas de final renderam mais US$ 700 mil (R$ 3,77 milhões), diante do Bolívar, da Bolívia. Nas semifinais, o adversário do Galo foi o Independiente Del Valle, do Equador. A disputa entre os quatro melhores pagou ao Atlético mais US$ 800 mil (R$ 4,31 milhões).

Veja premiação da Sul-Americana a cada fase

1ª fase preliminar: US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 milpara os times visitantes*

US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 milpara os times visitantes* Fase de grupos: US$ 900 mil fixos + US$ 115 mil por vitória

US$ 900 mil fixos + US$ 115 mil por vitória Playoffs: US$ 500 mil

US$ 500 mil Oitavas de final: US$ 600 mil

US$ 600 mil Quartas de final: US$ 700 mil

US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

US$ 800 mil Vice-campeão: US$ 2 milhões

US$ 2 milhões Campeão: US$ 6,5 milhões

*O Atlético-MG não disputou esse valor e não recebe esse valor no acumulativo ao longo da Sul-Americana