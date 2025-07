Os jogadores do Cruzeiro fazem, na tarde deste sábado (26), o último treino, na Toca da Raposa, antes da partida contra o Ceará, domingo (27), às 16h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa lidera a competição com 34 pontos, está invicta há 11 rodadas e tem a melhor campanha como mandante, com sete vitórias e um empate.

Agenda do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema para escalar o Cruzeiro que enfrenta o Ceará, neste domingo (27), mas pode poupar alguns titulares. Na quarta-feira (30), a equipe enfrenta o CRB, às 19h30, no Mineirão, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Aniversariantes do dia

Dois campeões da Copa Libertadores de 1976 nasceram no dia 26 de julho. O lateral-direito Nelinho completa 75 anos neste sábado (26). Ele jogou pelo Cruzeiro de 1973 a 1982, atingindo 410 partidas, com 105 gols marcados. O zagueiro Moraes, falecido em 1999, completaria 77 anos. Ele disputou 264 partidas pela Raposa, de 1969 a 1979, com 11 gols marcados.

Nelinho, ex-lateral do Cruzeiro, era conhecido como "Canhão da Toca" (Foto: Museu da Pelada)

Um dia na história do Cruzeiro

Há 27 anos, falecia o ex-técnico Aymoré Moreira, aos 86 anos, em Salvador. Bicampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1962, no Chile, Aymoré dirigiu o Cruzeiro por 15 partidas, em 1977 e 1978, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

