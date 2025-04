Cruzeiro: Gabigol está liberado para enfrentar o Internacional

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, poderá enfrentar o Internacional, domingo (6), às 18h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A sentença do julgamento do recurso do jogador na Corte Arbitral do Esporte (CAS) não será publicada imediatamente, e a situação de Gabigol continua a mesma.

Nesta quinta (4) e sexta-feira (5), Gabigol acompanhou o julgamento do processo no Rio de Janeiro e não participou dos treinamentos na Toca da Raposa. Como a sentença não foi divulgada, o atacante poderá atuar normalmente nos próximos jogos do Cruzeiro. Gabigol vai participar do último treino antes da partida contra o Internacional, na tarde deste sábado (5).

Gabigol tenta anular a decisão da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O jogador foi julgado e suspenso por dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), em 25 de março do ano passado.

A decisão pela suspensão foi apertada: cinco votos a quatro. A pena de Gabigol é contada a partir de 8 de abril de 2023, quando ocorreu a coleta de exames no CT do Flamengo. Portanto, o atacante teria de ficar afastado das atividades somente até a próxima terça-feira (8). Mas Gabigol conseguiu um efeito suspensivo no CAS e atua normalmente desde 30 de abril do ano passado, depois de ficar suspenso até dos treinamentos no Flamengo por um mês.

O que ocorreu com o atacante Gabigol no CT do Flamengo

Segundo os relatos do processo na Justiça Desportiva Antidopagem, Gabigol desrespeitou os agentes e também não seguiu os procedimentos corretos dos exames. Um deles seria realizar um dos exames após duas horas de repouso de atividades físicas, o que não teria sido cumprido por Gabigol no Flamengo.

O atacante também teria ignorado os responsáveis pelo exame antes das atividades e depois ido almoçar, sendo desrespeitoso com os funcionários do órgão. Quando realizou o teste, o jogador não teria respeitado os procedimentos corretos, como tampar o recipiente coletor após terminar de usá-lo.

Apesar de não ter, segundo o órgão, facilitado a coleta no exame surpresa, o atacante realizou o procedimento e testou negativo. Mas a atitude de Gabigol foi avaliada pelos peritos como tentativa de fraudar o exame. Por isso, o jogador foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem: “Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por parte de um atleta ou outra pessoa”.