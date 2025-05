Post de Gabigol antes de Cruzeiro x Flamengo agita torcedores

Autor de uma assistência para o segundo gol de Kaio Jorge na vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova, nessa quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Gabigol amanhanceu nesta sexta-feira (2) entusiasmando os torcedores mineiros. Por meio do X (antigo Twitter), o atacante escreveu um trecho de uma música da torcida do clube de Belo Horizonte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O trecho citado foi da música "Uma Bela Cigana", criada pela 'Torcida Fanáti-Cruz', organizada do Cruzeiro. Na letra, os torcedores exaltam as conquistas do clube mineiro no Brasileirão e na Copa Libertadores.

Uma bela cigana

Jogou as cartas

E disse que meu Cruzeiro

Vai ser campeão

Que no Brasileirão

Tenho 4 taças

E na Copa Libertadores

Sou tradição

E além das 4 taças

E das Copas que ganhei

Esse ano tem mais uma

O Cruzeiro é o novo rei

E me disse a cigana

E eu pude acreditar

Que eu sou o maior do estado

Eu nasci pra festejar

➡️Leonardo Jardim destaca força coletiva do grupo do Cruzeiro

Postagem de Gabigol

Confira algumas reações dos torcedores do Cruzeiro

Gabigol volta a campo no próximo domingo (7), contra seu ex-clube, o Flamengo, também no Mineirão, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista concedido após o apito final, o camisa 9 comentou sobre o reencontro com o clube carioca.

continua após a publicidade

- Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo, isso eu não vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença – afirmou Gabigol, ao “Sportv”.