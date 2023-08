A "Gabigol Store" conta com peças das duas marcas pertencentes ao jogador, Gabigolzinho e Lil Gabi. A loja agora está com uma linha nova com novos modelos e itens para os fãs do atleta poderem desfrutar. Dentre as novidades estão camisas autografas pelo número 10 do Fla e itens usados na rotina que remetam ao estilo de Gabigol.