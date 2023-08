Mesmo em meio a tantas tempestades e pancadarias, hoje eu venho aqui pregar um momento de paz e harmonia a todos aqueles que vivem as alegrias inenarráveis da vida em vermelho e preto. Dias como os de hoje apenas deverão ter a devida formalidade que merecem com o passar dos anos. Somos viciados no presente e muitas vezes deixamos de celebrar o que merece ser festejado por mero mau humor.