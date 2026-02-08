Estrangeiros se chocam com atuação de ex-Flamengo: 'Pouco se fala'

O atacante Juninho, que saiu do Flamengo para o futebol mexicano, teve atuação muito comentada nas redes sociais. Na noite deste sábado (7), O jogador foi titular e destaque da partida entre Atlas e Pumas, no Estádio Jalisco, pela quinta rodada da Liga MX.

O principal destaque do lado visitante foi Juninho, conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo elenco histórico do Flamengo em 2025. O Pumas abriu o placar após assistência do jogador. O Atlas reagiu aos 43, quando Mateo García igualou o marcador. Nos acréscimos da etapa inicial, Juninho converteu pênalti e recolocou a equipe visitante em vantagem. No segundo tempo, Capasso, ex-zagueiro do Vasco, marcou de cabeça e decretou o empate no Jalisco.

Nas redes sociais, a atuação de Juninho, ex-Flamengo, foi muito comentada pelos torcedores mexicanos. Veja os comentários abaixo:

Juninho comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários sobre o ex-atacante do Flamengo

Tradução sobre o ex-Flamengo: Ainda assim, Robert e Juninho merecem menção especial; gosto que eles não só marquem gols, mas também contribuam para todos os gols da equipe. O Vite também mostrou uma grande evolução em comparação com o ano passado.

Tradução sobre o ex-Flamengo: Pouco se fala sobre a grande contratação que foi Juninho, um gol e uma assistência, sendo o jogador mais decisivo da partida. MVP Juninho.

Tradução sobre o ex-atacante do Flamengo: O Pumas tem o melhor meio-campo e ataque da última década. Além dos resultados da equipe, Juninho e Morales foram decisivos no placar e já são adições melhores do que Guillermo e os atacantes que chegaram nos últimos 5 anos.

Tradução sobre o brasileiro: O jogo escapou-nos por concentração. Bom para o Juninho, mas não gosto que ele fique andando pelo campo…

