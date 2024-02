Atacante do Flamengo, Gabigol, postou em suas redes sociais um patrocínio para uma casa de apostas, nesta quinta-feira (1). O atleta publicou que apostou na partida da NBA, entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, colocando que LeBron James iria marcar mais de 23 pontos. O problema, é que o astro do basquete está fora do jogo.