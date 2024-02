No próximo domingo (4), Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela Supercopa do Brasil, na busca por conquistar a primeira taça do ano. Apesar de ser um jogo entre dois rivais paulistas, o palco escolhido para a decisão foi o Mineirão, em Belo Horizonte, com carga total de ingressos disponíveis em torno de 51 mil para o confronto. Com mais de 70% das entradas comercializadas até o início desta semana, as vendas ainda seguem abertas e, em meio ao histórico de fraudes em alguns dos principais jogos recentes, o especialista Cristiano Maschio, traz alertas sobre as principais precauções a serem tomadas pelo público.