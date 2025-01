Fred revela emoção dos pais com a notícia da chegada a Globo; veja

Nesta segunda-feira (13), Fred Bruno fez sua estreia na TV aberta, comandando o "Globo Esporte" na edição de São Paulo. No mesmo dia, o influenciador compartilhou nas redes sociais o momento em que revelou para os pais o novo capítulo da carreira.

continua após a publicidade

▶️ Ao lado de Fred, Denílson faz primeira aparição na Globo; veja como foi

▶️ Final da Kings League bate recorde de audiência e alcança números históricos

Em um vídeo de pouco mais de um minuto, postado no Instagram, Fred mostrou a emoção do pai e da mãe, além da irmã, ao saberem da notícia. Ele preparou uma revelação surpresa dentro do próprio estúdio da Globo.

No início, o influenciador aparece escondendo dos familiares a grande notícia. A princípio, o passeio seria apenas para conhecer os bastidores da emissora. Contudo, na reta final eles chegam ao estúdio da gravação do Globo Esporte de São Paulo, programa que terá Fred como ancora a partir de 2025. Foi então, que ele revelou a notícia. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fred chega a Globo

Fred Bruno, conhecido por seu trabalho no canal "Desimpedidos" no YouTube e por sua participação no "Big Brother Brasil" 23, foi anunciado como o novo apresentador do Globo Esporte em dezembro de 2024.

O influenciador sempre destacou o sonho de comandar o programa da Rede Globo, que acompanhava desde jovem, durante a carreira. Ele chega a emissora para substituir o jornalista Felipe Andreoli, que deixou o canal para comandar o reality show "Power Couple Brasil", na Record.

continua após a publicidade