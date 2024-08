Morte de Silvio Santos: CBF decreta minuto de silêncio em jogos da 23ª rodada do Brasileirão

Silvio Santos morreu na manhã deste sábado (17), (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 11:53 • Redação do Lance!

Símbolo da comunicação na televisão brasileira, Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17). O luto pela morte do histórico apresentador tomou o mundo do esporte: a CBF, liderada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, decretou um minuto de silêncio nas partidas da 23ª rodada do Brasileirão, além de todas os outros jogos realizados pela instituição.

O comunicado foi feito via redes sociais da CBF, seguido de um pronunciamento de Ednaldo.

-Lamento profundamente a partida do Silvio Santos. É uma tradição na minha família acompanhar aos domingos o Programa Silvio Santos. Vejo até hoje, apresentado agora pela filha dele. O Silvio Santos está na história da TV brasileira e foi também um dos grandes empresários do nosso país - afirmou o presidente da CBF.

Neste sábado (17), inclusive, dois dos clubes mais próximos à história de Silvio Santos se enfrentam: Fluminense e Corinthians jogam às 21h (de Brasília), no Maracanã. Durante um programa em 2019, o apresentador revelou ser torcedor do Tricolor, mas teve a trajetória ligada ao Timão diversas vezes no decorrer da vida.

(Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Veja a nota oficial do SBT sobre a morte de Silvio Santos

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações