Flamengo x Ceará: saiba a diferença no valor dos elencos
Rubro-Negro e Vozão se enfrentam pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro pode acabar nesta quarta-feira. No Maracanã, o Flamengo poderá ser campeão, mas vai enfrentar um Ceará que luta contra o rebaixamento. Realidades distintas que refletem os valores de mercado das equipes que estarão em campo.
O grupo de jogadores do Rubro-Negro está avaliado pelo site especializado Transfermarkt em € 195,9 milhões. É o segundo mais alto do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras. O Vozão, por sua vez, tem elenco de € 32,85 milhões. É o quarto mais baixo. Maior apenas que Vitória, Juventude e Mirassol.
Significa que o elenco do Flamengo vale quase seis vezes o do Ceará. Mais especificamente 5,96 vezes.
Destaques
Filipe Luís tem um grupo de jogadores em alta no mercado, e Samuel Lino é quem vale mais. O atacante do Flamengo está avaliado em € 22 milhões. Outros destaques do elenco são Pedro (€ 20 milhões), Arrascaeta e Léo Ortiz (ambos € 15 milhões) e De la Cruz (€ 12 milhões). Os demais valem, no máximo € 9 milhões.
Enquanto isso, no lado do Ceará, o jogador mais valioso é o centroavante Pedro Raul. O centroavante de 29 anos está avaliado em € 4 milhões. O ponta Galeano é outro destaque: € 3 milhões. Assim como o volante Zanocelo, que vale € 2,5 milhões.
Taça do Brasileirão será entregue ao Flamengo em caso de título contra o Ceará
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou uma decisão que aumenta ainda mais a expectativa para a próxima quarta-feira (3): a taça do Campeonato Brasileiro estará no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Ceará. A medida foi confirmada pelo Lance!, após a entidade avaliar que há grandes chances de o título ser definido já nesta rodada, caso o Rubro-Negro confirme o favoritismo e conquiste os três pontos diante de sua torcida.
