CBF remarca Flamengo x Sport, e Rubro-Negro carioca pode ter baixas; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou uma nova data para o confronto entre Sport e Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida, que havia sido inicialmente marcada para o dia 13 de novembro, agora será disputada no dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco.

A nova data coincide com a Data Fifa de novembro, o que pode causar desfalques na equipe do Flamengo. A tendência é que a próxima convocação de Ancelotti abra espaço para jogadores que atuam no Brasil. Embora nenhum atleta do clube tenha sido chamado na última janela internacional, existe o risco de baixas caso jogadores da equipe carioca sejam convocados.

Pulgar durante Flamengo x Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O duelo foi adiado anteriormente por conta da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, e desde então não havia sido possível remarcar o jogo por conta do calendário apertado. Curiosamente, o confronto do segundo turno entre as equipes acontecerá antes do jogo adiado: no dia 1º de novembro, às 21h, no Maracanã.

Em nota oficial, o Sport confirmou a alteração:

- O Sport Club do Recife informa que recebeu, nesta quinta-feira (16), a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à realização da partida contra o Flamengo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto está confirmado para o dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco. O serviço de jogo, com informações detalhadas sobre ingressos, acessos e orientações ao torcedor, será divulgado pelo Clube próximo da data da partida.

