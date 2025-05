Flamengo x LDU: vidente aponta favorito para confronto da Libertadores

Flamengo e LDU entram em campo nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da Copa Libertadores. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu um confronto equilibrado e com muita tensão entre as equipes, mas com um favoritismo para o time rubro-negro.

De acordo com o tarólogo, a equipe do técnico Filipe Luís irá entra em campo com a consciência de que precisa do resultado. O Rubro-negro precisa de uma vitória para continuar na briga da classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para o vidente, um fator primordial para o clube carioca alcançar determinado objetivo será a torcida.

Do lado da LDU, o Luiz Filho apontou que a equipe colombiana irá tentar explorar possíveis oscilações do Rubro-negro. Ele previu que o time pode ter problemas técnicos dentro de campo, o que pode favorecer uma vitória do Flamengo.

Em uma análise geral da partida, o vidente afirmou que o confronto será aberto para as duas equipes. Ambas irão correr riscos ao longo dos 90 minutos, e erros dentro de campo podem ser cruciais para o resultado final. Com o cenário, o Flamengo é o favorito para conquistar a vitória.

Condições de classificação do Flamengo

A vitória do Central Córdoba (ARG) sobre o Deportivo Táchira (VEN) por 2 a 1, na última teça-feira (13), dificultou a missão rubro-negra. O Flamengo, que soma cinco pontos, segue precisando vencer seus dois proximos compromissos no Maracanã: na quinta (15), contra a LDU Quito; e no dia 28, contra o Táchira. Assim, chega aos 11 pontos.

Além disso, os torcedores do clube carioca também precisam torcer para que a LDU (oito pontos) não vença o time de argentino na última rodada, em Quito; ou ficar de olho nos saldos de gols e até mesmo no número de gols marcados, já que as três equipes podem terminar com 11 pontos, caso os equatorianos vençam os argentinos.

Se o Flamengo empatar na quinta, a situação fica mais difícil, mas ainda terá chances. Precisa vencer o Táchira na rodada final e torcer para que o Córdoba derrote a LDU por um placar dois gols maior que o triunfo do Fla, para superar os equatorianos no saldo de gols. Na pior das hipóteses, em caso de não se classificar, o time carioca está garantido na repescagem para tentar chegar às oitavas da Copa Sul-Americana.

Dois times melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final da Libertadores — o terceiro vai disputar uma vaga na Copa Sul-Americana. Os critérios de desempate em caso de empate por pontos na fase de grupos são: melhor saldo de gols; mais gols pró; mais gols como visitante; ranking da Conmebol.