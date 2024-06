Flamengo x Franca: comentarista aponta favorito ao título do NBB

Copiar Link

Nesta quinta-feira (13), Flamengo e Franca vão se enfrentar no quarto jogo da final do NBB. O Franca já venceu duas das cinco partidas totais, portanto, em caso de vitória hoje, se sagraram campeões. Caso o Flamengo vença, a disputa fica empatada por dois a dois, e o confronto será levado ao quinto e último jogo (sábado às 11h). Mesmo em desvantagem no número de vitórias, Leonardo Sasso, comentarista da ESPN, considera o Flamengo favorito no confronto.

Para Leonardo Sasso, que estará na transmissão ao vivo, apesar do duelo ser equilibrado, a partida ser disputada no Maracanãzinho (casa do Fla Basquete), será um ponto de desequilíbrio favorável ao time carioca.



O campeão do NBB pode ser definido no quarto jogo entre Flamengo x Franca. (Célio Messias /LNB)

- Jogo no Rio, obrigação de vitória do Flamengo pra empatar a série e levar pro jogo cinco também, no Maracanãzinho - destacou.

O comentarista destacou ainda as atuações indivuduais de dois atros das duas equipes, Lucas Dias do Franca e Gabriel Jaú do Flamengo, e apontou a estratégia que deve ser adotada pelo rubro-negro na partida.

- A gente deve ver uma postura muito agressiva do Flamengo dos dois lados da quadra. Eu acho que o Flamengo vai ter que ser muito agressivo defensivamente, não deixar o Lucas Dias entrar na partida. E as bolas de três tem que cair. Fechar melhor o jogo - completou Sasso.

Flamengo x Franca será transmitida pela ESPN 2, a partir das 17:30.

📺EQUIPE DE TRANSMISSÃO:

Narrador: Matheus Suman

Comentaristas: Leonardo Sasso e Zé Boquinha