Flamengo x Bayern de Munique: cara a cara de programa surpreende torcedores

Comentaristas do programa "Jogo Aberto" elegeram uma seleção combinada com jogadores do Flamengo e do Bayern de Munique, resultando em empate com seis posições para cada equipe. A votação aconteceu na última sexta-feira (27), como preparação para o confronto entre os times pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O programa realizou uma análise comparativa entre os atletas das duas equipes, avaliando cada posição individualmente. Os debates geraram opiniões divididas sobre os jogadores que deveriam compor o time ideal.

Na seleção combinada, o Flamengo contribuiu com o lateral-direito Wesley, os zagueiros Danilo e Léo Pereira, o volante Jorginho, o meio-campista Arrascaeta e o técnico Filipe Luís. O Bayern de Munique teve como representantes o goleiro Neuer, o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro, o volante Kimmich, o meio-campista Olise, o atacante Coman e o centroavante Harry Kane.

Participaram dos palpites Renata Fan, Ronaldo Giovanelli, Marco Aurélio Cunha, João Pedro Sgarbi, Cicinho, Edu Dracena e João Paulo Capellanes. Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A votação teve grande repercussão nas redes sociais: