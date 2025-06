‘Lili cantou’: Neymar anuncia teste negativo para Covid-19

Em suas redes sociais, Neymar divulgou que testou negativo para a Covid-19. O diagnóstico afastou os jogadores dos treinamentos do Santos na última semana. Bem-humorado, o atacante usou uma expressão popular na internet: "Lili cantou".

Neymar se refere a liberdade e o fim do período de quarentena exigido pelo diagnóstico. O jogador do Santos precisou reagendar um jogo festivo na Vila Belmiro, que contaria com a presença de políticos e influenciadores, como Pablo Marçal, Renato Cariani e Luva de Pedreiro.

A recuperação permite que Neymar participe de um leilão organizado por seu instituto na noite desta terça-feira (10), na Arena Mercado Livre Pacaembu. A renda será destinada 100% para a instituição administrada pelo jogador, com sede na Praia Grande, litoral de São Paulo, que trabalha com mais de 12 mil crianças em situação de vulnerabilidade.

Neymar será desfalque

Mesmo recuperado, o camisa 10 será baixa no próximo jogo do Santos, contra o Fortaleza, no Castelão, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante foi expulso na derrota do alvinegro praiano por 1 a 0 contra o Botafogo, na última rodada.

O contrato do jogador com o Peixe tem duração até o dia 30 de junho. Segundo apuração do Lance!, as negociações têm avançado, entretanto, não há pressa pelo estafe do jogador para definir o futuro. O pai do jogador declarou que torce pela permanência do craque.

— Quero que ele fique. O Santos nesse momento abriu porta para o Neymar se recuperar. Ele precisava jogar, sabíamos das pequenas lesões. Não é só ele, parou por mais de um ano e meio. O trabalho maior era na cabeça dele. Sabemos do sonho dele — disse o pai do atacante durante evento de inauguração do novo CT, na segunda-feira (9).