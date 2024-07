Flamengo: Mauro Cezar critica decisão de Tite e analisa postura de Gabigol

Gabigol voltou ao time do Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 22:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 no Maracanã, em jogo nesta quinta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro. Em live no "X", o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a escolha do técnico Tite em colocar vários atacantes em campo no segundo tempo e também analisou a partida de Gabigol, que entrou na reta final do jogo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na etapa final, após o Flamengo levar o segundo gol, Tite colocou Carlinhos e Gabigol em campo. Além da dupla, o Rubro-Negro terminou o jogo com Pedro e Matheus Gonçalves em campo. Mauro Cezar classificou a decisão de encher a equipe de atacante de "pobre de ideias". O jornalista também elogiou a atuação de Gabigol e analisou a comemoração do gol anulado do centroavante.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- O Gabriel jogou bem em relação às partidas que vinha fazendo. Jogou bem, interessado, motivado. Fez um bom jogo, foi correto e foi digno, não importa se ele está de saída do Flamengo ou não. Jogou com raça, com vontade, procurou o jogo. Vibrou intensamente até descobrir que o gol não valeria. Gostei da participação dele, mostrou caráter e profissionalismo no jogo - disse Mauro Cezar.