- O Atlético Goianiense lamenta profundamente a morte do técnico Lucas Oliveira, que passou pela base do Dragão nesta temporada e era um dos treinadores mais promissores da atual geração. Desejamos força, prestamos condolências e nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor - escreveu o Atlético-GO em sua conta na rede social "X", o antigo Twitter.