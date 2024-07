Flamengo: Gabigol polemiza nas redes, e web aponta indireta a Mauro Cezar

Gabigol publicou mensagens nas redes, e internautas apontaram indireta a Mauro Cezar (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol, do Flamengo, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma declaração do jornalista Mauro Cezar Pereira no "X". O comentarista classificou a proposta de renovação do Rubro-Negro pelo jogador como "exagerada" e questionou os "problemas" do atacante. Após republicar a mensagem camisa 99, escreveu uma mensagem enigmática na web.

- Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. Uma proposta generosa (a meu ver exagerada até) se colocadas na balança suas muitas más atuações x raros bons momentos, como o de ontem. Sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo. Direito que o jogador tem - escreveu o jornalista.

- Seis anos querendo atenção, vamos dar atenção há quem quer atenção (risos)! Para que está feio! - escreveu Gabigol, logo após republicar a mensagem de Mauro.

Após a repercussão das mensagens de Gabigol, Mauro Cezar relembrou a entrevista de Júnior Pedroso, empresário do atacante, ao "sportv". Há cerca de um mês, o agente do centroavante afirmou que já "trabalhava a saída de Gabigol" do clube. O camisa 99 tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano.