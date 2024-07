Fabrício Bruno, do Flamengo, entra na mira de mais um clube europeu

(Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 12:10 • Rio de Janeiro

Fabrício Bruno, do Flamengo, tem o nome vinculado de mais um clube da Europa. Desta vez, o Rennes, da França, entrou em contato com a equipe do jogador para fazer a consulta. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano especialista em transferências, Fabrizio Romano.

O Rubro-Negro e o West Ham tinham encaminhado o acerto, e o clube inglês pagaria 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na cotação atual) pela contratação do zagueiro titular.

Depois de rejeitar os ingleses por questões salariais, o defensor tem novamente o nome especulado na janela de transferências. Ele se tornou opção dos franceses caso o defensor norueguês Leo Østigard, que atua na Napoli, não se transferir para a Ligue 1.

Com a ideia de aumentar a oferta salarial, Fabrício Bruno ouviu um "não" e que os ingleses foram até o limite. Como o custo de vida em Londres é muito maior em relação ao Rio, o jogador fez as contas e optou por adiar o sonho de atuar no futebol europeu. No Flamengo, o zagueiro é titular absoluto.

