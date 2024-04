Flamengo: Eric Faria cita ‘sucessão de erros’ e aponta culpados em gol do Bolívar

Eric Faria comentou a derrota do Flamengo para o Bolívar (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu para o Bolívar, na Libertadores, nesta quarta-feira (24), por 2 a 1. Comentarista da Globo, Eric Faria citou a altitude de La Paz, mas chamou atenção para os erros que geraram o segundo gol do time boliviano. O jornalista apontou os nomes de De La Cruz e Igor Jesus.

- Altitude atrapalha. Mas o segundo gol do Bolívar nasceu de uma sucessão de erros que nada teve a ver com os 3.600 metros. De la Cruz prendeu muito uma bola, errou o passe. Os dois do lado direito tinham passado. Bola nas costas. Bote do Igor. Defesa espaçada. Gol na cara do Rossi - escreveu Eric.

O Bolívar abriu o placar com Chico da Costa e o Flamengo empatou minutos depois, com Matías Viña. Já no segundo tempo, Bruno Sávio fechou o placar para o time boliviano. Com o resultado, o Rubro-Negro estacionou nos quatro pontos, na segunda posição, enquanto o Bolívar lidera, com nove.