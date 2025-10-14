menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Flaco López, do Palmeiras, vira assunto em amistoso da Argentina: ‘Quem dera’

Atacante foi titular no jogo contra Porto Rico

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
23:26
Flaco López em ação durante Argentina x Porto Rico (Foto: Chris Arjoon/AFP)
imagem cameraFlaco López em ação durante Argentina x Porto Rico (Foto: Chris Arjoon/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi titular da Argentina na vitória contra Porto Rico, por 6 a 0, nesta terça-feira (14). Em alta no Alviverde, o jogador teve bom desempenho e contribuiu com uma assistência no amistoso internacional. Nas redes sociais, internautas repercutiram a atuação do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Convocado pela primeira vez para a seleção, Flaco começou entre os titulares da Argentina. O centroavante deu assistência para um dos gols de Mac Allister no jogo. O atacante teve boa movimentação em campo e construiu boas jogadas com Messi. Aos 16 minutos do segundo tempo, López deu lugar a Lautaro Martínez.

Veja as reações nas redes sociais:

Por conta da logística, Flaco López não deve atuar contra o RB Bragantino, em jogo que começa às 19h, nesta quarta-feira (15), pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Palmeiras x Red Bull Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X JUVENTUDE
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
🧑‍⚖️ Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque.

continua após a publicidade

JUVENTUDE (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas).

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado
Flaco López e Vitor Roque têm se destacado pelo Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias